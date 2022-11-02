伊仁絮語——天火同人人強檔佳

第七場「天火同人」前季六戰獲三冠一季兩殿，上季則只四度入位。不過牠向來演出穩定，上季跑谷草一千曾僅負於「狀元及第」及「風雷電」等當銳馬，表現甚佳。今仗強配蘇兆輝並排一檔，預期形勢有利，值得看高一線。

第八場「朗朗乾坤」上季初出備受追捧，可惜直路未能望空致敗。翌仗再成為熱門，可惜因不良於行而落敗。早前牠由希威森試谷閘走勢悅目，狀態已起，留意希斯今季與騎者加強合作，但始終尚未打開勝門，且看「朗朗乾坤」可否為二人的合作打破悶局。對手可留意轉倉初出的「好運寶馬」。

Ian