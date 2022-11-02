B女靚馬——馬主星輝再開勝門

第二場五班千八米。我揀「馬主星輝」做重心，佢上仗早段沿二疊居後，沿途走勢算暢順，賽事步速亦合適，到出彎入直路之後，鞍上人移出外疊即時開鞭，馬匹迅速交出追勁，最終只係追不及「龍戰士」，表現已算出色。今次回降五班十分有利，只要末段早少少發力，相信可以再開勝門。配腳我揀「成功星駒」同「老表醒」。

第四場五班千二米。我最鍾意「鴻圖巨星」，佢整個暑假都在從化操練，狀態逐漸進步，近期快跳更令人眼前一亮，而且外觀亦靚。今場賽前試了三課閘，最近一課出閘順利，隨後見馬匹輕鬆順走，直至臨近終點仍見氣勢唔弱，狀態已經到位。今場檔位唔差，上季跑同程亦曾上名，希望鞍上人能發揮出水準，為馬兒重開勝門。配腳我揀「誠心所願」同「精算赤焰」。

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