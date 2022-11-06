B女靚馬——縱橫天下贏馬捧盃

第七場莎莎婦女銀袋三級賽千八米，我揀「玖寶」做重心。佢上仗沿途守好位，而且有遮擋，賽事步速亦唔快，雖然出彎後遲咗發力，但一攞到位即時直衝而上，最終追回第三名，表現良好。跑過一場熱身後，今場回師贏馬路程，並且好彩抽個二檔，大有機會補中頭馬兼捧盃。配腳我揀「美麗同享」同「天駟」。

第八場三班千四米，我就鍾意「縱橫天下」。佢至今跑同程未甩獎金，而且今季仲打疊贏馬，擺明大熟大勇。上仗早段跟前輕鬆順走，直路上愈走愈有力，去到最後二百米，鞍上人一開鞭即彈開對手，贏得乾脆利落。今次休息個多月捲土重來，狀態比上仗更好，絕對有能力繼續贏。配腳我揀「架勢奇爸」同「烈風」。

B女