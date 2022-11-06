伊仁絮語——都靈太陽機會樂觀

第七場「都靈太陽」上季九戰取得一冠三亞一季，表現甚佳，更曾在四歲馬系列賽的第二關香港經典盃僅負於「加州星球」，又在三級賽精英碟以短馬頭位負於一級賽亞軍「飛輪閃耀」，能力一再證明。今季復出首戰角逐千六米二級賽沙田錦標，可惜早段走勢欠暢順，直路上也



遲望空發力，最終以兩個多馬位負於頭馬。今仗改配希威森，相信經過上仗開氣後，狀態應有進展。回看牠上季尾跑千六米能擊敗「發財先鋒」等強手打開勝門，今仗負輕磅有利，爭標機會樂觀。



第八場「縱橫天下」上季多次近而未勝，然而今季兩戰均告捷，可見這匹四歲馬持續進步。上仗早段留守領放馬之後，直路受催策之下，瞬即交出凌厲追勁，結果透出個多馬位擊敗「閃得快」，表現悅目。今仗無疑對手甚強，但自上仗至今已休息超過一個月，有助回復體力，可望再下一城。

Ian