安西教練 - 翡翠綠贏位兼投｜重點出擊

第六場有多達六駒出自112場次，可以此作為重要指標，該賽頭馬「安力佳」出自蔡約翰馬房，更加多添一點星味。此駒上仗季內初出即勝，巴度發揮居功至偉，出閘後稍為留住移入內欄，賺盡當日貼欄偏差，直路略為受阻之下，隨後望空便直奔終點，贏馬姿態清脆利落，所以今次隔夜成熱合情合理。各位若果嫌牠賠率雞肋，筆者建議冷敲「翡翠綠」。



「翡翠綠」現評分已回落至上季初勝時水平，留意在267場次屈居其後的「得勝多」及「連連行運」，上季都能大放異彩，明顯非一般四班頭馬水準。正如前文所講，「安力寶」上仗沿途走內欄賺盡有利偏差，反之「翡翠綠」彎位走外疊之下，直路也能保持衝勢，狀態確有起色。今仗有幸排一檔，陣上際遇會截然不同，值得贏位兼投。

安西教練