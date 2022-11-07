潘頓後上險勝騎師王 蘇偉賢三W做練馬師王 發財先鋒 贏婦女銀袋賽

■潘頓昨日助告東尼起孖，自己亦後上成為騎師王。

■蘇偉賢昨日3W並成為練馬師王。

昨日重頭戲肉是三級賽的婦女銀袋賽，結果由羅廄「發財先鋒」奪標，馬房另贏「添濼意」起孖，而前駒騎者蘇兆輝另贏東廄「勇敢夢想」，以及伍廄「興高采烈」和「錶之科學」，可惜騎師王仍不敵潘頓，對方勝出偉廄「醒目勇駒」、蔡廄「烈風」和東廄「美麗宇宙」，另加三亞一季，後上成為騎師王。至於蘇偉賢贏「醒目勇駒」、「萬里飛至」和「競駿翩翩」，最終成為練馬師王。昨日的婦女銀袋賽最終由羅廄「發財先鋒」放到捧盃，馬房另贏「添濼意」梅開二度，練者羅富全說：「『發財先鋒』今場取勝關鍵有兩個：一是輕磅，二是自行放頭。賽前我估計『嘉應之星』放頭，但牠出閘不快，所以『發財先鋒』便選擇擺前走。『發財先鋒』曾經獲四亞四季，另外多次跑近，可惜一直與頭馬擦身而過，我很想為馬主贏馬交代，至於未來部署，或許會是十一月二十日的二級賽，又或者先作小休，然後再爭十二月的香港盃。『添濼意』上場排外檔，有點蝕位下仍跑得亞軍，今場排內檔走來輕鬆，補中非常合理，待其口勁收斂後，可以增程跑千六米至千八米，而由於牠目前評分尚低，起碼要多贏兩場才有機會參與今屆四歲馬系列，且看其之後進度如何。」至於憑「發財先鋒」奪標的蘇兆輝，另外還勝出東廄「勇敢夢想」，以及伍廄「興高采烈」和「錶之科學」，而「勇敢夢想」今仗開齋，馬主林建康說：「『勇敢夢想』上場退出比賽，是因為接受檢驗時發現心臟跳得過快，馬會獸醫為安全起見，所以要牠退出比賽。今場賽前此駒已經檢驗清楚，確保健康良好才上陣，最終可以成功打開勝利之門，我和太太都很高興。」另一方面，蘇偉賢憑「醒目勇駒」、「萬里飛至」和「競駿翩翩」三W兼成為練馬師王，他賽後透露：「賽前我只對『醒目勇駒』馬主提過馬兒機會不錯，其餘『萬里飛至』和『競駿翩翩』贏馬都是驚喜。『醒目勇駒』今場落五班，我立即致電潘頓邀騎，而他亦很快回覆願意接受，促成這次合作。此駒落到五班才再次取勝，其實令人有點失望，我曾經在馬匹配備、操練方法等作出嘗試，希望調教牠的走勢，可惜其外閃問題仍然未有大幅改善，不過潘頓賽後報告，今場馬兒沿途有遮擋，步速形勢適合，集有利條件於一身，所以終於重敲勝門。『萬里飛至』上場表現令我失望，可能與步速和場地不合有關，其實牠跑直路賽向來演出準繩，常常交出接近的走勢，只是衝刺力很短，需要找到遮擋才會跑得好。我感謝蔡明紹一知道此駒報名便立即答應策騎，人馬以往合作多次，非常相熟。另外我也感謝馬主願意給予耐性，今場終於有所回報。」「『競駿翩翩』來港初期一操便瘦，直至上季漸趨穩定才交出一場頭馬，今季其體重保持，表現亦漸上正軌，今場除了贏在狀態很弗，鍾易禮減十磅也有助爭勝，賽事早段步速很快，但這位十磅見習生騎來很淡定，發揮令我很滿意。」蘇偉賢續說。記者：文傑、亨利、陳嘉甜