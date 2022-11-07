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馬場浮世繪——蘇兆輝100W興高采烈

2022-11-07 列印
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蘇兆輝昨日大殺四方，其中勝出第六場四班千六米的「興高采烈」，對他應該最有意義，一來這是騎者在港第一百場頭馬，二來此駒正是由蘇兆輝介紹引入香港，對幕後亦有所交代也！
馬場浮世繪
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