馬場浮世繪
馬場浮世繪——蘇兆輝100W興高采烈
馬場浮世繪
平台一周30多人中招 網騙黨假尋失物 密密呃車馬費
騙徒手法百變，防不勝防。有不法份子覷準社交平台上的尋找失物專頁，扮好心聯絡失主，致電訛稱拾到其失物，要求先轉帳數百元車馬費送還，失主不防，付款後騙徒即失聯，才知被騙。有苦主不甘被騙，成立群組討論事件，...
2022-11-07
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加拿大下令3中資退出礦物行業
加拿大政府上周以國家安全為由，下令三間中國公司退出當地的關鍵礦物行業，包括中礦資源的香港子公司中礦稀有金屬資源、盛新鋰能的香港子公司盛澤鋰業，以及成都的藏格礦業投資。加拿大創新、科學及工業部長商鵬飛表...
2022-11-07
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三任總統齊到賓州造勢 美中期選舉為周二決戰拉票
美國中期選舉將於周二舉行，同屬民主黨的總統拜登連同前總統奧巴馬，把握最後機會於周末到賓夕法尼亞州拉票。共和黨籍的前總統特朗普也同時在賓州出席造勢，顯示這個搖擺州份將是選戰關鍵。人們對通脹的憤怒以及經濟...
2022-11-07
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必嘉坊．迎匯暫收210票
踏入11月新盤一浪接一浪，其中紅磡必嘉坊．迎匯截至昨晚7時半，過去兩日暫收約210票，超額認購約2.75倍。長沙灣連方I自上周五（4日）開放示範單位以來，昨晚6時前已錄得逾千人次參觀，市場消息指發展商...
2022-11-07
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觀望內地鬆綁 短期反覆向上 外圍向好刺激 港股有望高開
中港股市近日受惠多項利好消息刺激，加上美國上周公佈非農職位增長勝預期，惟失業率高於預期，令市場憧憬聯儲局或放慢加息步伐。證券業界人士預計，港股短期仍會較波動，並要視乎內地防疫措施會否放鬆，預料有機會上...
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華維迪狀態火熱
皇家馬德里中場費達歷高華維迪傷瘉復出後，兩仗都有士哥或助攻，被前英格蘭國腳祖高爾讚揚為當今最佳中場之一。今晚隨皇馬作客勢痛宰華歷簡奴，於世界盃展開前穩坐西甲一哥寶座，讓球主客和讓一球「客勝」二點四二倍...
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泰國F4展開巡迴見面會
泰國F4（Bright、Win、Dew、Nani）憑泰版《流星花園》爆紅，前晚在吉隆坡展開亞洲巡迴見面會，3,000張門票迅速搶購一空，場面熱鬧又哄動。在問答環節中，被問若不做演員、會做甚麼工作時，B...
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富通保險 - 【大加開心Power Up】｜城中熱事
世事瞬息萬變，我們控制不到人生的旅途會出現怎樣的狀況，但是我們可以選擇用怎樣的心態去面對。富通保險於第四季向大眾呈獻【大加開心Power Up】，連環注入開心正能量，一起笑著過每一天！富通保險保單持有...
2022-11-07
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潘頓後上險勝騎師王 蘇偉賢三W做練馬師王 發財先鋒 贏婦女銀袋賽
昨日重頭戲肉是三級賽的婦女銀袋賽，結果由羅廄「發財先鋒」奪標，馬房另贏「添濼意」起孖，而前駒騎者蘇兆輝另贏東廄「勇敢夢想」，以及伍廄「興高采烈」和「錶之科學」，可惜騎師王仍不敵潘頓，對方勝出偉廄「醒目...
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