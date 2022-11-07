馬場浮世繪——銀袋賽唇膏獎盃吸睛

昨天的婦女銀袋賽日繼續由莎莎公司贊助，為配合其售賣美妝用品的業務性質，婦女銀袋賽的獎盃竟然是一支放大了的唇膏形獎盃，認真別出心裁；而頒獎後見贏馬的練騎羅富全和蘇兆輝揸住大唇膏影相，場面也相當有趣！

馬場浮世繪