安西教練 - 彩虹之光增磅可勝｜重點出擊

回看前仗049場次，「彩虹之光」也是角逐谷草一哩，賽事首兩段步速極慢，牠能在彎位走外疊蝕位之下，直路追回大量失地，再睇同樣蝕走外疊的「龍戰士」，之後一仗已順利補中，同場還有「紫菜福星」及「精彩非凡」隨後相繼上名，當中「紫菜福星」更是升上三班入位，說明賽事水準有保證。
今次「彩虹之光」體重回升，可視為利好因素，排檔亦理想，有望重拾久違的勝利。
安西教練
尖沙咀一個地盤約二十支鋼筋昨日從高處飛墜，一名四十多歲男工人走避不及頭部重創，一度被埋在鋼筋堆中，救出後昏迷，送院搶救後不治，遺下妻女。相隔約三小時，大埔林村一名工人維修一部壓路機，頭臚被壓，遺下妻子...
2022-11-09
第十四屆中國國際航空航天博覽會昨於珠海國際航展中心揭幕，共有七百四十多間海內外企業實地或網上參展，參展飛機超過一百一十架，展期預計至周日結束。空軍八一飛行表演隊率先在航展亮相，上演「空中芭蕾」。殲10...
2022-11-09
美媒日前披露，白宮國家安全顧問沙利文連月秘密接觸俄羅斯，冀減低烏克蘭戰爭爆發核衝突風險。沙利文沒有否認消息，僅稱與克里姆林宮保持接觸符合美國利益。根據《華爾街日報》報道，沙利文近期與克宮外交政策顧問烏...
2022-11-09
萬科香港發展長沙灣連方I，連日收票理想，市場消息指，該盤截至昨日下午累收逾200票，以本周六推售30伙計，超額認購約6倍。由萬科香港發展的長沙灣新盤連方I，連日來參觀示範單位情況理想。市場消息指出，項...
2022-11-09
美股在第一個冬令時間交易日反覆向上，恒指高開44點後，曾升123點，報16719點見全日高位，惟市場憧憬內地相關防疫政策放緩落空，加上市場無利好消息刺激，港股隨A股掉頭回落，最多跌166點，見1642...
2022-11-09
馬德里體育會於西甲落後榜首巴塞隆拿十分，為保爭標希望，今晚作客馬略卡三分志在必得。而馬體會西班牙前鋒艾華路莫拉達亦要為國家隊席位而戰，今仗勢助牀單軍大捷而回，客勝可作過關變倍器。（Now632台周四凌...
2022-11-09
林嘉欣相隔10年再跟恩師甄詠蓓導演及熟識的泰臣合作音樂劇場《塑像譜：窺看時間狹縫凝固的某一刻》。大講母女情的故事由嘉欣構思，她承認做了12年媽咪感受特別深，又指做父母真的太難，應該要考牌有資格先可以做...
2022-11-09
昨日一天之內，有兩名建造業工人慘死，再次凸顯戶外工場危機四伏，稍有差池，變殺人陷阱。約一個半月之前，亦發生巨型天秤倒塌事故，導致三死六傷，公眾嘩然。嚴重的工業傷亡事故接連發生，業界不能視若無睹，當局必...
2022-11-09
第七場二班一○○○米。「宜春輝煌」上仗季內初出跑三班此程成一面倒大熱，最終跑至三甲不入，賽後當然會有很多事後孔明認為負一三五磅馬被捧成不足三倍，只有傻的才會買。不過即使落敗已成事實，筆者仍然認為牠上仗...
2022-11-09