安西教練 - 彩虹之光增磅可勝｜重點出擊

第二場四班一六五○米。「彩虹之光」上仗跑同程僅三甲不入，當晚《賽馬日在線》的女客席嘉賓V姐，相信大家不會陌生，賽後分析此駒落敗原因，V姐認為牠休息時間嫌短，而且體重下跌十七磅，狀態方面存有疑點，或許因此影響末段後勁發揮。筆者也很認同V姐觀點，而除了以上不利因素之外，當晚直路內疊場地相對較差，也是致命原因。

回看前仗049場次，「彩虹之光」也是角逐谷草一哩，賽事首兩段步速極慢，牠能在彎位走外疊蝕位之下，直路追回大量失地，再睇同樣蝕走外疊的「龍戰士」，之後一仗已順利補中，同場還有「紫菜福星」及「精彩非凡」隨後相繼上名，當中「紫菜福星」更是升上三班入位，說明賽事水準有保證。

今次「彩虹之光」體重回升，可視為利好因素，排檔亦理想，有望重拾久違的勝利。

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