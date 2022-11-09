伊仁絮語——天火同人形勢有利

第二場「彩虹之光」前仗因應外檔而早段留後，直路移出大外疊衝刺，最終追回殿軍，只落後再出仍入位的頭馬「紫菜福星」僅一乘許，表現不俗。上仗沿欄跟前競跑，可惜末段走勢較為均速。今仗改配希威森，相信應會在早段留守中間位置，末段有權一衝過晒。

第八場「天火同人」上季最後三仗演出失準，不過現評分已回落至上名水平，伸算具備反彈條件。此駒早前由蘇兆輝考驗谷閘，沿途有前有後，末段走勢輕鬆。今仗有多匹前置馬，形勢對其有利，配合韋達今晚大軍壓境，必須重視。

Ian