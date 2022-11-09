B女靚馬——成功財富收復前失

第四場四班千二米，我就揀「成功財富」做重心。佢今季表現一再接近，上仗出閘後早段留得較後，落腳稍為緩慢，不過出彎入直路即開始加速，結果大步衝上得季軍，走勢相當接近。今場再戰谷草千二，檔位比上仗理想，有助早段跟前一點，只要發揮出上仗水準，相信大有機會打開勝利之門。配腳我揀「對衡之星」同「亞洲籐王」。

第七場二班一千米，我就鍾意「宜春輝煌」。佢上仗出閘反應敏捷，不過因為排外檔而留得較後，到接近入彎時，便即急不及待移出外疊，雖然蝕位甚多，不過直路仍然有力持續撲上，最終能夠追近馬群，表現出色。今次復課見佢狀態保持，只要直路攞位順利，絕對有權收復前失。配腳我揀「狀元及第」同「志勝時機」。

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