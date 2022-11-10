潘頓影贏騎師王 呂健威起孖做練馬師王 令才爆冷捧盃

■潘頓昨晚起孖，最終更險勝騎師王。

昨晚舉行谷草九場賽事，伍廄「令才」爆冷捧走東華三院挑戰盃。潘頓憑東廄「狀元及第」和羅廄「英雄豪邁」起孖，並以一席殿軍影贏蘇兆輝而成為騎師王。至於蘇兆輝憑呂廄「旅英福星」和文廄「鼓浪精綵」兩W，而呂健威則另贏「自然輝煌」，最終成為練馬師王。昨晚谷戰唯一錦標是東華三院挑戰盃，結果由「令才」爆出二十一倍W，練者賽後說：「賽前我指示霍宏聲，雖然『令才』排十二檔，但出閘後都要全力搶前，跑法其實與季初贏馬時一樣，不同之處只是如今戴了開縫眼罩，因為我想給予馬兒新鮮感。至於我與霍宏聲識於微時，如今開倉當然樂於給予其支持，實在我們暫時亦合作愉快。」至於潘頓昨晚憑「狀元及第」和「英雄豪邁」包辦第七口孖寶，並且成為騎師王，後駒練者羅富全說：「『英雄豪邁』在港第二戰已能開齋，但其實上場若非排外檔，以致轉彎不太暢順，理應可以勝出。潘頓賽後報告此馬出閘很快，但翻步則不快，跑多二百米也可勝任，實在牠在澳洲跑一千及千二米均勝出，鬥心好而且竄勁強，因此推介馬主購入。」而剛周日四W的蘇兆輝，昨晚則勝出「旅英福星」和「鼓浪精綵」，前駒練者呂健威說：「『旅英福星』跑谷草及泥地均合，牠轉入我馬房時健康良好，只要保持其狀態便可，如今可能找到最佳跑法，加上形勢配合，因此連場交出好表現。事實上，此駒上場勝後勇態依然，今場形勢與剛戰贏馬相若，馬兒開竅後自信心也增加，全部都有助爭勝。」「鼓浪精綵」練者文家良說：「『鼓浪精綵』今場贏在排二檔好跑，若非亞軍『亞洲籐王』排十一檔有點蝕底，賽果可能要改寫。至於『鼓浪精綵』今場只負一一七磅，基於負輕磅的考慮，所以起用蘇兆輝，而這位巴西猛將賽前都做足功課，知道如何發揮。『鼓浪精綵』與廐侶『金鑽貴人』同父系，希望之後可以繼續報捷，躋身更高班次，為馬主爭取更多頭馬。」另一方面，韋達和希威森的組合相隔一個月後，昨晚終憑「彩虹之光」攜手再入凱旋門，賽後韋達指：「『彩虹之光』剛戰雖然遇到快步速，但對牠影響不大，最終只能跑第四令人有點失望，所以今場換上希威森一試，結果在慢步速場合跟前補中，不過其馬性似乎有點飄忽，並非可靠分子。」而同樣打破悶局的還有苗禮德，他自開鑼日贏馬後成績一直低沉，到昨晚才憑「多多勇駒」再次贏馬，練者透露：「賽前我與班德禮研究，預期今場步速會快，所以決定讓『多多勇駒』留後追，雖然最終牠的確賺到形勢追贏，但仍要讚班德禮的發揮，因為此駒甚為尺寸。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜