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馬場浮世繪——苗禮德相隔兩月再贏

2022-11-10 列印
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苗禮德自從開鑼日憑「冠寶駒」爆大冷W，之後一直守齋，直至相隔兩個月才打破悶局，以「多多勇駒」取得季內第二場頭馬，賽後見他展露笑容，似乎壓力驟減，希望其運氣自此重納正軌。
馬場浮世繪
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