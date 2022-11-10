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馬場浮世繪——鍾易禮初谷未能上名

2022-11-10 列印
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昨晚鍾易禮首度在跑馬地出賽，有兩匹坐騎，而早於下午五點四十分，已見教練高雅志帶領他圍繞跑道行了一圈，沿途不斷講解谷草的場地特色。雖然經過高雅志一番教導，但最終鍾易禮未能上名，看來仍需時間掌握窄場發揮竅門。
馬場浮世繪
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