安西教練 - 滿冠熊老馬盡用｜重點出擊

第八場三班一六五○米泥地賽。隔夜執筆之時，大熱門落在老來嬌「皮具之星」身上，牠季內連場演出準繩，按理幕後亦會用盡一時，除了賠率因素之外，考慮到曾兩度擊敗牠的「華卓晴」升上三班之後，數戰都未能再入凱旋門，所以我認為「皮具之星」只宜作配。

「滿冠熊」年屆七歲，戰鬥力當然不及年輕時，但上季自賀賢接手之後，轉倉初出即上名，明顯練者摸通馬性，雖然再出表現未能連貫，但422場次的鞍上人是意興闌珊的莫丹尼，隨後在545場次受惠步速入位，但蹄下敗將是如日方中的「好好心得」，況且其他受惠步速而未能上名的「浪漫組合」及「無心睡眠」，之後在泥地都一再跑得好。除非今日出現極端有利前置的跑道模式，否則蓄銳而臨的「滿冠熊」，早前試閘見有追勢，當會把握體力充沛之時用盡。

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