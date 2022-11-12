B女靚馬——雙天至尊操足即拼

第四場四班泥地一六五○米。我就鍾意「雙天至尊」，佢一直表現忠心準繩，而且今季休出落返四班，處境十分有利。留意最近試閘，此駒起步反應迅速，去到中段見鞍上人逐漸撳住，予人見好即收之感。早前在從化操了四個多月，返港後交由黃皓楠連番摸實，備戰多時之下，今次絕對不能忽視。配腳我揀「大道至正」同「幸運天賜」。

第七場一班千四米。「佳運財」上仗跑二級賽成績未如理想，今場回降跑一班賽，而且抽到靚檔，我認為有權補中頭馬。睇番佢前仗田草千二，早段居後留力以待，出彎後移出望空衝刺，勢頭愈走愈勁，結果在最後五十米追過「樂滿貫」，贏得非常精采。今場只要直路階段及早望空，相信有機會再奪頭馬。配腳我揀「健康愉快」同「北極光」。

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