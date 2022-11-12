伊仁絮語——快錢七成夠贏

第三場「快錢」自八月抵港後，操練循序漸進，期間兩度試閘，最近一次走勢明顯較前上力，當然現時狀態只得七成左右，但牠身材均稱，腳法亦頗為純熟，同場有不少質新馬，在對手不強的情況下，有力突圍而出。最強對手應是上仗末段衝刺頗佳的「砂漿金剛」。

第六場「魅影獵飛」今季兩戰均所負不遠，上仗初跑千四受制於外檔，早段被迫留至最後，末段卻收復不少失地，走勢理想。今仗排位轉佳並配麥利奧，以往姚本輝經常支持新來港騎師，如連達文及莫艾誠等，加上此駒已試準，值得一試。

Ian