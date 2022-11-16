安西教練 - 紅麗舍 適時反彈｜重點出擊

第四場四班千八米。「紅麗舍」現屆九歲高齡，戰鬥力當然不復當年，不過牠季內兩仗皆排外檔，尤其上仗造快步速放頭而敗，實際上未證明嚴重退化。回看此駒最近贏馬評四十七分，計落現時四十八分應有反彈能力。

查「紅麗舍」上季在648場次贏田草千八，雖然該場勝仗全靠莫雷拉取位機靈，但能彈離一身位取勝，而且蹄下敗將計有「玩具達人」、「健康馬」及「興高采烈」等惡馬，當中「玩具達人」翌仗補中頭馬，「興高采烈」更於之後三度進入凱旋門，賽事水準必有保證。

再睇上季尾830場次，表面上「紅麗舍」被頭馬「興高采烈」拋開達三個馬位，但其實本身是前置馬當中表現最好一駒，而且直路走不利跑線亦得殿軍，若非際遇較差應可更為接近。今仗內側有快馬「線路菁英」開路，「紅麗舍」可輕易貼欄，有力再建一功。

安西教練