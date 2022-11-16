伊仁絮語——包裝智威轉場再贏

第四場「紅麗舍」今季首戰跑田草千六，由於排外檔，早段被逼留後兼轉彎走外疊，直路上又一度未能望空，最終跟跑而回。上仗改爭谷草千八又排外檔，改為放頭致直路後勁不繼。今仗終於抽內檔，早段若能守在前領馬之後，有力施襲。

第八場「包裝智威」級數極高，上季出爭四歲系列賽也所負不遠，直至昨戰終於打開在港勝門，贏馬姿態有餘未盡。今仗雖初跑谷草，但同父馬「高瞻遠矚」及「紫菜福星」都特擅窄場，配合其後上跑法，應可再下一城。另外，今季已熱身兩場的「喜駿駒」也可加入考慮。

Ian