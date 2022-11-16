B女靚馬——順勢而飛實力過人

第七場三班千二米，我就揀「越駿知己」做重心。佢今季只係出賽兩次，上仗因為排一檔關係，所以早段守包廂輕鬆跟前，接近出彎即刻移出衝刺，結果全條直路愈衝愈勁，就此勝出比賽。以此實力伸算，今場對手不算太強，仍然有力坐位望贏，只要蔡明紹能夠發揮出上仗水準，這對人馬可以再次進入凱旋門。配腳我揀「美麗邂逅」同「齊天大聖」。
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廣州市疫情持續嚴峻，海珠區一直延長封控期，導致民怨沸騰。本周一深夜，網傳大批海珠區居民不滿封控措施，上街示威，有人破壞，有人推倒警車，是繼上海及深圳後第三個城市因封控而爆發警民衝突。市政府派遣特警到場...
2022-11-16
中美元首首次面對面會晤。國家主席習近平同美國總統拜登昨天在印尼峇里舉行會談，達成多項共識，同意雙方外交團隊保持戰略溝通，美國國務卿布林肯將首度訪華。財金團隊也將就經濟政策、經貿等問題開展對話協調。習近...
2022-11-15
二十國集團（G20）峰會昨日在印尼峇里揭幕，印尼總統維多多致開幕辭，敦促G20成員國終結俄羅斯入侵烏克蘭引發的戰事。美國官員指，G20領袖峰會將發表會後聯合聲明，聲明中大部份成員國將強烈譴責俄羅斯對烏...
2022-11-16
由龍光集團及合景泰富合作發展位於鴨脷洲豪宅項目凱玥，發展商突擊上載樓書，意味項目將部署推售，項目由6座住宅大樓組成，共提供295伙，面積由1340至9336方呎，全為3房及4房大戶。項目面積最細單位為...
2022-11-16
中美元首會晤並達成部份合作共識，市場憧憬中美緊張關係緩和，港股連升3日，收市更重上18000點水平。在科網股整體造好，內地A股亦回暖下，恒指以接近全日高位收市，收報18343點，升723點，大市成交金...
2022-11-16
阿根廷今晚將會友賽作客阿聯酋，進行卡塔爾世界盃前唯一一次熱身，大軍當然不希望各賽事三十五場不敗走勢告終。同時隊長兼攻擊皇牌美斯，亦希望尋找到決賽周時的攻擊拍檔，從拿達路馬天尼斯、戴巴拿、尼高拉斯干沙利斯和祖利安艾華利斯四揀一，今仗先與踢法酷似阿古路的後者正選合作。（香港時間今晚11:30開賽）今仗作客阿聯酋，是阿根廷在卡塔爾世界盃前唯一一場熱身賽，球隊有兩大目標︰首先是延續各賽事三十五場不敗走勢，為決賽周打下強心針；另一目標是尋找到美斯在世盃的正選攻擊拍檔。阿根廷教練史卡朗尼上任後，初期使用四三三陣式，去年開始慣用四四二，隊長美斯當然佔有一席位，其拍檔就由拿達路馬天尼斯、戴...
2022-11-16
46歲梁祖堯（祖祖）處男下海拍攝ViuTV新劇《繩角》，接拍全因角色正、拍攝場地近屋企，同埋可以同MIRROR好兄弟楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、王智德（Alton）及邱傲然（Tiger）合...
2022-11-16
入境檢疫「0+3」措施實施近一個月，各界要求進一步放寬至「0+0」的聲音，一直沒有停止。行政長官李家超昨天斬釘截鐵地回應，稱他不會再刻意形容「0+多少」，而是會針對不同的活動，作出針對性安排，並在風險...
2022-11-16
在筆者心目中，徐雨石一向從不需為爭取達標而煩惱，尤以季初表現特別勇猛，經常會在馬季首兩三個月內名列前茅。到底上季石廄出了甚麼狀況，會令成績急轉直下，甚至最終頭馬數目無法達標，外人當然不得而知。不過馬房...
2022-11-16