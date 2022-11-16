B女靚馬——順勢而飛實力過人

第六場三班千二米，我就鍾意「順勢而飛」。佢上仗跑同程贏馬而回，當時一出閘就置中順走，之後沿二疊轉彎，一入直路即移出中路望空，大約最後二百米已經透出，衝勢非常可觀，最終輕鬆贏出賽事，盡顯過人實力。難得勝後狀態仲係好靚，今次再戰勝途應可再下一城。配腳我揀「張燈結綵」同「十二馬」。

第七場三班千二米，我就揀「越駿知己」做重心。佢今季只係出賽兩次，上仗因為排一檔關係，所以早段守包廂輕鬆跟前，接近出彎即刻移出衝刺，結果全條直路愈衝愈勁，就此勝出比賽。以此實力伸算，今場對手不算太強，仍然有力坐位望贏，只要蔡明紹能夠發揮出上仗水準，這對人馬可以再次進入凱旋門。配腳我揀「美麗邂逅」同「齊天大聖」。

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