方嘉柏羅富全平分春色 何澤堯提前封王 金爵士開齋捧盃

■何澤堯昨晚成為騎師王。

昨晚谷中舉行九場賽事，日本中央競馬會錦標由蔡明紹策騎方廄「金爵士」奪得，馬房另贏「駿爵士」起孖，與同晚憑「駿寶」和「越駿知己」贏馬的羅富全，雙雙成為練馬師王。至於何澤堯憑兩冠兩亞一季一殿，成為騎師王。而蔡明紹和告東尼亦梅開二度。昨晚谷戰原本布文開始在港客串，卻因為本身是新冠緊密接觸者，原訂坐騎全部要換人，結果第三場「風繼續吹」易配梁家俊開齋，「金爵士」易配蔡明紹捧盃，另外「陽明冠爵」和「南莊之歌」入Q，「喜駿駒」和「燊榮之星」跑季軍。而憑「金爵士」勝出日本中央競馬會錦標的蔡明紹，還為羅廄「越駿知己」建功，與羅富全齊齊起孖，而後者則另以「駿寶」贏馬。羅富全賽後說：「『駿寶』上場在港初出，跑田草一千米，可是際遇不太好，末段遲遲未能望空，落敗有因。由於此馬過往曾經在谷閘展示理想走勢，因此我安排牠轉戰谷草，臨場牠出閘敏捷，自造步速下愈放愈順，就此順利打開勝利之門，至於日後應該可以扳至千四米。『越駿知己』加盟我馬房時健康正常，加上有質素又有鬥心，所以接連有好表現，今場勝後如果加分不多，續跑三班賽排得好檔的話，就算負重磅仍能一戰。」至於「風繼續吹」馬主團體成員楊毅透露：「我們與姚本輝研究過，『風繼續吹』似乎仍有點稚嫩，現階段跑對手較弱的谷草比較適合，而上仗牠在田草千四熱身後，狀態明顯進步，令我們對牠今場轉跑谷草增強信心，雖然布文未能策騎，但梁家俊騎功亦佳，最終都成功取勝。」其餘何澤堯昨晚憑「歡樂好友」和「駿爵士」包辦第一口孖寶，之後還取得兩亞一季一殿，於第八場後提前成為騎師王。而「歡樂好友」今場轉場即勝，練者蘇偉賢指：「『歡樂好友』過往在四班賽都有過接近表現，今場轉入我馬房初出，跑五班賽當然有利，而且何澤堯也十分熟悉馬性，我要多謝馬主的支持。此駒來投時健康正常，只是可能以往跑得稍為頻密，馬身偏瘦了一點，我安排牠小休再重新做工夫，結果增重十五磅，屬於好兆頭，相信勝後回升四班仍具競爭力。」另外，何良昨晚憑「包裝大獎」取得季內第六W，他說：「『包裝大獎』曾因蹄甲有事缺課數天，雖然只是小問題，但我希望牠操弗才上陣，所以延至十一月中才季內初出。此駒今季明顯更加放鬆，末段貫注力更強，我會安排牠下場在國際騎師邀請賽晚的谷草千八米上陣。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜