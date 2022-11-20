仲達 - 將俠施回馬槍｜頭號目標

第十場三班一四○○米。「將俠」季內028場次跑同程得第四一役，賽後已列為跟進目標，因為當日B跑道偏差是「沒欄沒命」，此駒沿途被頂三疊，最後一百米又受阻，但最後竟然只負個多身位，可算是異數。再者，同場都蝕二疊的頭馬「一先生」最近兩仗都繼續有好走勢，反映028水準並非太低，證明「將俠」那個勁蝕的第四名屬貨真價實。



經一仗往谷草一哩隔紗後，「將俠」上仗回師此程，本以為必有點表現，不過事後看，該仗因充斥著「維港奔流」、「利害了」此類有短途速度的快馬，「將俠」早段不夠搶之下，導致全程三疊居中，並非最合適的跑法，落敗非關實力或狀態有變。



兩敗後換來更好分頭，今次「將俠」繼續跑此程，面對大熱門是經常贏弱手的頂磅馬「烈風」，若能回復前置跑法，有力回馬槍。

仲達