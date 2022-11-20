B女靚馬——峰爭上仗試準

第四場四班千四米，我就揀「峰爭」做重心。佢上仗出閘後搶前走，然後稍為留住移入二疊搵遮擋，出彎後即時望空在中路衝刺，不過鞍上人未有太大用力，結果順跟而回。今場繼續跑千四，終於抽到四檔靚位，而且賽前曾上從化操練一個月有多，近況非常勇銳。汲取了上仗經驗，今次即回配贏馬拍檔何澤堯，應該有好成績交出。配腳我揀「線路神驊」同「得力寶駒」。



第八場二級盃賽二千米，我就鍾意「美麗同享」。佢上仗採取前置策略，沿途有遮擋輕鬆順走，出彎後鞍上人並無心急，直至最後二百五十米才開鞭，最終敗給「發財先鋒」得第二名，發揮十分稱職。今場只要早少少發力，相信有機會收復前失。配腳我揀「浪漫勇士」同「多巴先生」。

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