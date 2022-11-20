伊仁絮語——金馳操足一出即拼

第五場「金馳」來港前在澳洲只出賽一次，結果在三歲從未勝出馬賽中大勝對手超過五個馬位，雖然賽事水準普通，但贏馬姿態實在輕鬆。此駒來港後三度試閘，均有走勢。今仗對手雖強，但排一檔並配潘頓，威力大增，同場有快馬「識贏」、「維港智能」及「鼓浪飛凡」在陣，賽事步速應該不慢，對牠應甚為好跑，有力一出即勝。對手方面，「電路十號」上仗初出角逐直路賽，如非終點前未能望空，應可跑得更近。牠來港前在英國作賽經驗豐富，並曾在千二米上名，今仗續用獲減十磅的鍾易禮，可望憑藉輕磅之利突圍。



第八場「將王」是去年香港最佳長途馬，上仗季內復出跑千六米僅得第十二名，但落後頭馬「加州星球」不過四個多馬位，表現不算差。最近試閘早段落腳較慢，但在接近終點前逐步追近，過終點後餘勢強勁，可見狀態正復甦。今仗重配贏馬拍檔薛恩，人馬合作七次取得兩冠一亞兩季兩個第五，悉數取得獎金，儘管要較大部分對手多負五磅，但級數略為佔優，熱身後有望交出進步表現。

Ian