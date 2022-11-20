伊仁絮語——金馳操足一出即拼

第八場「將王」是去年香港最佳長途馬，上仗季內復出跑千六米僅得第十二名，但落後頭馬「加州星球」不過四個多馬位，表現不算差。最近試閘早段落腳較慢，但在接近終點前逐步追近，過終點後餘勢強勁，可見狀態正復甦。今仗重配贏馬拍檔薛恩，人馬合作七次取得兩冠一亞兩季兩個第五，悉數取得獎金，儘管要較大部分對手多負五磅，但級數略為佔優，熱身後有望交出進步表現。
Ian
疫情下經濟不景，適逢四年一度世界盃明晚開鑼，過半賽事將於香港時間晚上六時或九時開始，加上防疫措施放寬，為不少行業注入甘露，帶動復常。酒吧業摩拳擦掌吸客，直播賽事及抽獎優惠等，未來一個月訂枱和包場上升三...
2022-11-19
國家主席習近平在曼谷出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議。他於工商領導人峰會講話強調，要走和平發展之路，亞太地區不是誰的後花園，不應該成為大國角鬥場。習近平說，亞太地區曾飽受衝突戰亂之苦，成為...
2022-11-19
MH17空難發生於二○一四年七月十七日，涉事客機航經烏克蘭東部，遭親俄份子發射的導彈擊中，全機二百九十八人罹難。該航班原定由阿姆斯特丹飛往吉隆坡，機上一百九十六人是荷蘭人。三名被定罪的被告分別是，兩名...
2022-11-19
將軍澳跨海大橋落實於12月11日通車，毗鄰的將軍澳日出康城第10期項目LP10亦開展交樓程序，住客會所首度曝光，項目尚餘約百伙，發展商正部署推現樓。南豐發展董事及銷售部副董事長麥一擎表示，日出康城LP...
2022-11-19
恒指公司季檢揭盅，恒指加入康師傅（322）、華潤萬象（1209）及海爾智家（6690），並無剔除股份，恒指成份股由73隻增至76隻。有關變動將於12月2日收市後換馬，12月5日生效。恒指重新調整各藍籌...
2022-11-19
葡萄牙巨星C朗拿度與名嘴皮爾斯摩根專訪的足本內容下半部份，在周四刊登，前者於訪問中斬釘截鐵表示，如果球隊贏得今屆卡塔爾世界盃冠軍，就會急流勇退即時掛靴。該隊行情原本被看淡，但他們在周四熱身賽主場4:0...
2022-11-19
TVB劇集《超能使者》演員陳展鵬、劉佩玥、劉穎鏇等前晚飯聚一同睇劇，談到劉佩玥與郭子豪被展鵬「捉姦在牀」，二人大讚姦夫郭子豪演得好兼有好身材，問劉佩玥劇中老公展鵬與子豪邊個身材好？她笑指展鵬比較乾身，...
2022-11-19
終於可以出去旅行了。朋友問我感覺如何？我說既高興，也防不測。之所以這麼說，是因為自從「高費19」之後，生活模式變了，以前熟悉的事情，如今卻要重新適應。就拿旅行來說，預計不到的變數比從前不知多了多少，要...
2022-11-19
第十場三班一四○○米。「將俠」季內028場次跑同程得第四一役，賽後已列為跟進目標，因為當日B跑道偏差是「沒欄沒命」，此駒沿途被頂三疊，最後一百米又受阻，但最後竟然只負個多身位，可算是異數。再者，同場都...
2022-11-20