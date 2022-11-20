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安西教練 - 當家猴王有權反先｜重點出擊

2022-11-20 列印
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第六場國際二級賽千二米。由於九勝同程的短途王「福逸」在陣，要過這一關確實不易，況且牠上仗負重磅兼休出亦能贏馬，相對今次遇上一批老對手，本身則減了七磅，怎計都有再捷條件。不過，筆者並不認為牠全無破綻，始終上仗輕勝是受惠跟前遇慢步速，同場幾匹實力馬亦受到不同程度阻塞，當中「顯心星」及「當家猴王」失地較多，考慮到「顯心星」今仗排檔未如理想，所以「當家猴王」較有可博之道。

上仗「當家猴王」早段貼欄置於較後位置，直路階段遲至最後一百米才望空，並無充分發揮，形勢非常下風。今次慶幸仍排靚檔起步，同場快馬亦增多，只要早段緊守內欄，入直路後盡快望空，便可使出真正後勁。而牠最近試閘加配羊毛面箍，留後追一段的效果甚理想，論形勢今次有權反先對手。
安西教練
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