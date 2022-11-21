浪漫勇士捧馬會盃 金鑽貴人贏馬會短途錦標 金鎗六十 一哩稱王稱帝

■潘頓策騎「金鑽貴人」贏馬會短途錦標，個人昨日4W兼做騎師王。

■「浪漫勇士」昨奪得馬會盃。

昨日舉行三場國際賽預賽，結果呂廄「金鎗六十」勝出馬會一哩錦標，沈廄「浪漫勇士」奪得馬會盃，文廄「金鑽貴人」贏馬會短途錦標；後駒騎者潘頓另贏蔡廄「健康快駒」、文廄「線路神驊」和希廄「東方飛影」，於第九場後提前成為騎師王。至於文家良、沈集成和麥道朗都起孖，沈集成更成為練馬師王。其餘巴度和黃皓楠墮馬，前者右手脫骹，周三將無法上陣。昨日馬王「金鎗六十」季內初出，結果力戰下勝出馬會一哩錦標，練者呂健威賽後說：「『加州星球』今季兩戰兩捷，同時四歲當起，『金鎗六十』則季內初出未熱身，而且潘頓在頭八百米控制步速做得非常好，我都擔心『金鎗六十』難以追及，末段兩駒鬥得難分難解，令我非常緊張，幸好『金鎗六十』鬥心實在強橫，最終成功取勝。我非常感恩能訓練到『金鎗六十』，牠具備馬王風範，為我帶來許多樂趣，下場跑香港一哩錦標，最大對手應是『加州星球』和日本隊代表，希望『金鎗六十』能再下一城。」至於另一匹明星新秀「浪漫勇士」，昨日同樣季內初出即贏，在麥道朗胯下捧走馬會盃，而騎者另與沈集成合作勝出「維港智能」，攜手起孖。賽後沈集成說：「『浪漫勇士』之前扭傷腳要休息三星期，備戰受影響，如果復出跑千六米要硬撼『金鎗六十』和『加州星球』，所以寧願跑二千米，牠目前狀態最多只有八成，相信之後會表現更好。『維港智能』上場入閘後周身郁，今場則情緒較前穩定，結果交出應有水準，取得在港第二場頭馬。由於此馬體形不算太強壯，今場拼後可能感到辛苦，因此不會跑得太頻密，大約休息四至六周才再上陣，並且主攻千二米。」此外，文家良昨日與潘頓憑「線路神驊」和「金鑽貴人」合作起孖，後駒勝出馬會短途錦標，練者表示：「我之前曾經訓練過『鷹之團』和『仁者荃心』等短途高分馬，但以質素來說，『金鑽貴人』無疑是最優秀，牠具備好馬的條件，內在鬥心很強。上場『金鑽貴人』擺前些少走消耗較多，今場潘頓稍為留後追，成功克服十一檔，發揮非常出色。此駒今戰演出令人驚喜，既然表現那麼好，我會盡力保持其勇態，希望能在十二月的香港短途錦標交出好成績。『線路神驊』近期陣上走勢和表現都明顯進步，牠過往跑三班賽較為吃力，今場角逐四班賽則有利，結果順利開齋，而其勝出的時間都算很快，希望加分後繼續為馬主爭取好成績。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜