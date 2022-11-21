馬場浮世繪——何良夫婦齊齊拉頭馬

何良昨日只派出「木火兄弟」應戰，結果成功食頭胡，而在凱旋門上，更罕有地見到何良太太拉頭馬。賽後何良說：「『木火兄弟』今仗雖然排十檔，但我並不太擔心，因為牠跑法機動，可以擺前走，上場牠欠點運氣只得亞軍，十分開心今場可以補中，對馬主有所交代。此駒是長途材料，跑千八米以上較合適，所以部署不斷增程，至於是否以四歲馬大賽為目標則言之過早，一切要看其進度和健康狀況，我只希望盡力為馬主爭取更多頭馬。」

馬場浮世繪