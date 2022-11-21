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馬場浮世繪——田泰安見證浪漫勇士捧盃

2022-11-21 列印
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昨日舉行三場二級賽，盛事當前馬場自然熱鬧，而久未露面的田泰安亦文裝現身，身旁還有父母和弟弟，一家四口齊齊欣賞大賽。田泰安因為甲狀腺出現問題，失落了「浪漫勇士」的策騎權，昨日眼見馬兒改配麥道朗捧走馬會盃，未知是何滋味？
馬場浮世繪
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