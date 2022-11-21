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馬場浮世繪——巴米高客串果然步大威猛

2022-11-21 列印
■巴米高昨日策「步大威猛」爆出十二倍W，總算不枉此行。
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連續兩天核酸檢測結果呈陰性的潘頓，昨日趕及上陣跑大賽，但另一洋將賀銘年反而因為檢測呈陽性要退出，原定的四匹坐騎易配，除了第五場「旅遊高球」改由班德禮策，其餘第一場「精準快車」、第三場「西利哥」和第九場「旋風飛影」全部由巴米高接手。
至於巴米高最終亦有馬贏，不過卻是原本已卜定的「步大威猛」，該駒在其胯下一出即勝，爆出十二倍W，騎者遠渡而來客串一天，總算不枉此行。
馬場浮世繪
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