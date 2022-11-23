仲達 - 鋒芒勁露四班超級｜頭號目標

「均速轉後追，通常唔會衰」，其實亦可應用在PP身上。

第七場四班一二○○米。「鋒芒勁露」為上季插三班的方廄紐西蘭PP，在彼邦三戰一勝，贏馬一役只是處女賽，最後一仗在指標評分賽僅敗得亞軍的賽事水準也不高，所以來港後一直未有特別留意牠。跑了三仗熱身後，到第四仗此駒在429場次跑四班谷草千二爆冷取勝，某程度也只是賺了當晚模式有利直路走外疊後追，未算證明太多。不過要留意的是，此駒在外地以跟前跑法為主，但在方嘉柏的訓練下，學懂留力後追，某程度來說屬進步表現，不宜再以外地賽績來衡量。

「鋒芒勁露」在上季429場次打開勝門後，回升三班嘗試過增程之下反覆了兩三場，到678場次配黃俊回師贏馬的谷草千二，雖然只跑了一席敗不脫節的第六名，但在壓地後偏差模式大利內疊前置之下，牠因排十一檔起步，被迫沿途走三疊留後，屬於雙蝕，但在直路因不停內閃而難以全力催策之下，仍造全場最快末段追回大片失地，同場末段第二快的是上季尾已征服二班的「齊齊友福」，可想而知「鋒芒勁露」跑谷草千二，即使在三班也隨時夠爭，更何況現時回落四班？

「鋒芒勁露」父系為Power，在港同父馬多擅泥地，所以上仗季內初出跑泥地千二是合理部署，不過事後看也有可能是純為熱身。開氣後，今仗「鋒芒勁露」改配方嘉柏信任的殺手霍宏聲，並回師上季一再有好走勢的谷草千二，有力再敲響勝門。

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