安西教練 - 機緣巧俠見真章｜重點出擊

第三場四班一六五○米。「機緣巧俠」過往四次贏馬的評分為37分、42分、48分及55分，前季三捷是由於評分見底反彈，並可能是轉投文廄終於開竅。而牠上季踏入七歲，尚可在55分水平贏馬，說明戰鬥力更上一層樓，況且蹄下敗將分別是「金獅大將」及「芙蓉莊」，查後駒之後能補中頭馬，甚至升上三班也入位，賽事水準極有保證。

由上季中開始，「機緣巧俠」一直未有建樹，筆者認為可能是文家良留有一手，尤其上季尾最後兩仗，若非在谷草走蝕位，便是轉踐不合腳法的田草。按牠近兩季的出擊模式，其實季初已具作戰狀態，季尾便集中減分工程。如果推測沒錯，相信很快便會交出成績。回看此駒季內兩戰，初出一役在大利貼欄的跑道偏差走二疊，上仗賽事模式有利前置，本身則直路移出大外疊蝕腳程。由於今次客觀條件有利，可能會見真章。

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