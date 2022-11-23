安西教練 - 機緣巧俠見真章｜重點出擊

由上季中開始，「機緣巧俠」一直未有建樹，筆者認為可能是文家良留有一手，尤其上季尾最後兩仗，若非在谷草走蝕位，便是轉踐不合腳法的田草。按牠近兩季的出擊模式，其實季初已具作戰狀態，季尾便集中減分工程。如果推測沒錯，相信很快便會交出成績。回看此駒季內兩戰，初出一役在大利貼欄的跑道偏差走二疊，上仗賽事模式有利前置，本身則直路移出大外疊蝕腳程。由於今次客觀條件有利，可能會見真章。
安西教練
港鐵動用六十億元更換市區線列車，以全新Q-Train逐步替換九十三列M-Train，後者部份已服務超過四十多年，首列新車將於周日起在觀塘線行駛，其功能「大升呢」，包括空間寬敞、扶手更多、座椅舒適、設動...
2022-11-23
河南省安陽市一間廠房周一發生嚴重火災，事故造成三十八人死亡，兩人受傷。當局初步判斷為工作人員違規操作電焊引發火災，公安部門已逮捕公司負責人。位於安陽市文峰區的凱信達商貿有限公司廠房，周一下午約四時半發...
2022-11-23
烏克蘭首都基輔已開始下雪，但全國約一半能源設施因俄軍空襲受損，多個地區需要停電或限電。電力公司警告情況可能維持至明年三月底，呼籲民眾預備足夠保暖衣物渡過嚴寒。隨着氣溫逐漸下降，烏克蘭總統澤連斯基在演講...
2022-11-23
太古地產發展的灣仔星街項目EIGHT STAR STREET再有新部署，項目昨日首度開放現樓示範單位兼更新價單，增加折扣優惠，並推出高層3房特色戶標售，設定指導價為4880萬。EIGHT STAR S...
2022-11-23
港股隨外圍低開30點後，一度倒升96點，惟隨後沽壓加劇，最多跌368點，低見17287點，收市跌幅收窄至231點，報17424點，連跌5日累挫918點。內地要求科網企業遵守反不正當競爭法，美團（369...
2022-11-23
英格蘭超新星祖迪比寧咸和德國新貴穆斯亞拿由細玩到大，今屆更一起獲得國家隊徵召出戰卡塔爾世界盃。前者率先在周一亮相並取得入球帶領三獅大勝伊朗，份屬好友的穆斯亞拿當然不想落後，今晚一於帶領E組的日耳曼軍團...
2022-11-23
32歲林子超（Andy）於TVB節目《全城一叮》中，分別變身妖后跳唱《Lindylicious》及晒肌跳鋼管舞成功突圍，最後跟「孖八」（李俊華）齊奪冠軍，獲總經理曾志偉口頭承諾開劇。由2011年Now...
2022-11-23
英美兩地最先發展鐵路系統，但長年以來，問題多多，近年更陷入結構性的營運困難。反觀港鐵，由一九七九年觀塘線通車以來，路線持續擴展，同時不斷提升營運系統，最新大計，是動用六十億元，大規模更換新列車，為乘客...
2022-11-23
「均速轉後追，通常唔會衰」，其實亦可應用在PP身上。第七場四班一二○○米。「鋒芒勁露」為上季插三班的方廄紐西蘭PP，在彼邦三戰一勝，贏馬一役只是處女賽，最後一仗在指標評分賽僅敗得亞軍的賽事水準也不高，...
2022-11-23