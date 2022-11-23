伊仁絮語——穿甲鷹有力一爭

第六場「穿甲鷹」上季初次在港上陣已取得一勝三位，表現甚為準繩。自轉投黎昭昇馬房後，操練逐步加強，最近試閘彈力十足，腳頭硬朗，雖然今仗對手實力強勁，幸而本身排位理想，有力一爭。

第七場「鋒芒勁露」來港後插入三班，上季首戰四班即爆冷擊敗「線路盈喜」，其後數仗均因排位或路程不合而敗。上仗出爭泥地也不太合適，今仗重返贏馬途程，只要起步順利，應可構成一些威脅。主要對手是排一檔的「新威力」及上仗後追入位的「電子彩虹」。

Ian