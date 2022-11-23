B女靚馬——旋里多彩靚檔收復前失

第一場四班一千米，我就鍾意「旋里多彩」。佢前仗轉倉初出即贏馬，表現煥然一新；上仗再戰勝途雖然無功而回，不過沿途被頂四疊望空，走位非常吃虧，最終只輸個幾身位得第四，怎計都是水準之作，甚至比起前仗更上一層樓。今次佢繼續瞄準谷草一千而臨，排五檔應會有理事際遇，應可收復前失。配腳我揀「寶麗生輝」同「顏色王子」。

第七場三班千二米，我就揀「銀進」做重心。佢近兩仗跑同程打疊贏馬，除了反映路有專長，亦可見今季四季已大熟大勇。上仗贏馬姿態似難實易，今次升上三班遇較強對手，不過負磅則大幅減輕，而且排檔亦靚，計落除笨有精，加上何澤堯亦騎慣騎熟，我認為佢有力完成三連捷。配腳我揀「自然輝煌」同「齊天大聖」。

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