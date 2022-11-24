呂健威連場搏殺封王 布文後上成騎師王 潘頓破谷草頭馬紀錄

昨晚谷中八場賽事在雨中舉行，潘頓雖然憑容廄「威妙星」和蔡廄「美麗笑聲」起孖，打破了韋達保持的谷草頭馬紀錄，可惜在騎師王只能排第三名，最終得主是取得一冠兩亞一季的布文。至於何澤堯憑呂廄「精算其然」和沈廄「雪勇神駒」起孖，呂健威則成為練馬師王。而蔡約翰和沈集成分別另贏「電源之駒」和「日輝煌」，同樣梅開二度。

潘頓昨晚憑「威妙星」食頭胡，在谷草已累積五百七十三W，打破韋達保持的舊紀錄，賽後潘頓高興地說：「我在港上陣多年來，一直尋求與不同的練馬師合作，多謝他們將有實力的馬匹交給我策騎，使我可以取得好成績。快活谷跑道彎急直路短，並不容易應付，但正正因為這個特色，令到賽事充滿競爭性，我能夠從中打破紀錄當然感覺非常好。至於『威妙星』近績穩定，只是在沙田常常遇到強手，所以我向練者容天鵬提議，讓此駒返回谷草爭功，臨場牠出閘後順利放出，最終佔得先機下取勝。」

呂健威昨晚連場搏殺，並且成為練馬師王，而其參戰馬「精算其然」則打開勝利之門，賽後馬主團體主理人龐維寧透露：「『精算其然』今場取勝是個意外驚喜，此馬腳法均速，現階段跑千二米欠缺爆炸力，所以嘗試增程跑一哩，剛好遇上今晚場地似乎利擺前走，結果居前守好位下成功掄元。」

另一方面，沈集成與希威森以往合作次數不多，而且未曾交過頭馬，但昨晚終於打破悶局，騎練憑「日輝煌」攜手進入凱旋門，賽後沈集成表示：「『日輝煌』在港跑了二十一場，終於打開勝利之門，我非常感謝馬主願意給予耐性和時間，很支持我。這匹馬十分尺寸，如果早段用力太多，末段便會大大影響貫注力，今場希威森發揮出色，人馬的表現都令我滿意。當然，此駒今場集不少有利條件於一身，包括排內檔、負輕磅，加上臨場下大雨，場地鬆軟亦有利其發揮。」

至於沈集成還與何澤堯合作勝出「雪勇神駒」，馬主余國賢賽後說：「我在香港國際馬匹拍賣會購入『雪勇神駒』，主因牠與『加州星球』同父，相信有點質素，由於賽前一直有雨，令我有點擔心，幸好最終也能順利取勝。」

記者：文傑、亨利、陳嘉甜