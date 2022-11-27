仲達 - 閃耀光芒利追就掂｜頭號目標

第七場四班一二○○米。今季泥地賽尚未出現過利追的情況，不過即使偏向利前置，一些早證明過泥地性能好的馬，仍算有可追之道。今場「年少有威」上次在全泥宴入Q，不過當晚利前置的偏差較嚴重，只在當晚跟前有好表現的話，未算證明泥地好，賭單W仍可，但不宜做膽。



反之「閃耀光芒」早已肯定此程泥地是最佳出路，在四班亦時刻可上名。季內賽績方面，首戰是流鼻血後復出，工夫欠完整之下依然上名，接戰075場次只敗於有潘頓坐鎮的今季未敗之師「火鑽」，而能與「駿皇星」同到，已是好賽績。今次偏差若一如之前般利前置，「閃耀光芒」也未必下風；但若回復以往泥地此程偏公平的模式，則對「閃耀光芒」更有利，怎計都是抵博的三甲馬。

仲達