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B女靚馬——瑪瑙力求贏馬捧盃

2022-11-27 列印
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第五場三班泥地千二米，我就揀「牛皇頭」做重心。佢上仗擺前貼欄順走，沿途走勢輕鬆，直路前半段一直領先，到中段才被內疊衝上的「勝意龍」追過，貫注力非常唔錯。今仗繼續輕磅，賽前亦有試閘磨練，此駒與黃皓楠十分合拍，只要發揮出正常水準，有權收復前失。配腳我揀「文明之星」同「紅運大師」。

第七場一班千六米，我就鍾意「瑪瑙」。佢上仗跑同程得亞軍，早段貼欄跟前，一直守在包廂位，可惜直路初未能望空，直至最後三百米才能全力衝刺，結果與「美麗宇宙」影相而僅敗，輸得非常唔抵。希望今次能夠盡早望空，就有機會補中兼捧盃。配腳我揀「北極光」同「美麗宇宙」。
B女
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