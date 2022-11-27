伊仁絮語——紅運大師形勢有利

第六場「星際精英」質素不俗，可惜因走規欠順而影響成就。上仗跑嫌短的直路賽，早段居後，末段受力策下衝刺強勁，更造出全組最快的末段時間。今仗強配布文兼重返勝途，威力大為提升，必須重視。最強對手當然是上仗甚為欠運的「晴王」。
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作為父母最希望子女健康長大，但四個月大女嬰芷希要奇蹟才可獲再生機會。芷希不幸患上擴張性心肌病變，導致心臟衰竭，現需強心藥和呼吸機，急需換心續命。芷希的母親哭訴自己「個心都粉碎咗」，希望有善心人捐出合適...
2022-11-26
11月25日，澳門與橫琴跨界交通連接的首個大直徑海底盾構隧道——澳門輕軌延伸橫琴線項目海底盾構隧道在澳門側項目現場舉行貫通儀式。 ...
2022-11-25
英國護士計劃在聖誕節前發起兩日罷工。皇家護理學院（RCN）宣佈於十二月十五日及二十日罷工，預計會有數千名護士參與。這將成為英國史上首次護士大罷工。罷工已醞釀一段時間，直至衛生大臣柏建熙拒絕與工會就加薪...
2022-11-26
市場再有焦點盤推售，新盤昨日交投進一步縮減，市場稱僅錄得1宗成交，為新地旗下天水圍Wetland Seasons Bay 2期，項目一個別墅特色戶以約1420萬售出，呎價15622元。Wetland ...
2022-11-26
中國人民銀行公佈，決定於12月5日降低金融機構存款準備金率0.25個百分點；下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.8%，共計釋放長期資金約5000億元人民幣，今次為全面降準。人行指，為保持流動性...
2022-11-26
阿根廷在卡塔爾世界盃C組首輪爆冷不敵沙特阿拉伯，隊長美斯矢言問題在於球隊未能發揮快速將皮球左右兩邊轉換的踢法。今晚小組次輪，該隊將於魯賽爾球場鬥墨西哥，據報教練史卡朗尼會改踢四三三陣式用盡球場闊度之餘...
2022-11-26
昨日MIRROR出席ViuTV 2023節目發佈會，旗下藝人包括MIRROR、ERROR、駱振偉、強尼及陳俞希等均有現身，還邀得姜皓文、張慧儀、魏浚笙及帶傷到場的談善言等撐場。MIRROR被問到所屬公...
2022-11-26
傍晚跟大婆在天后一帶覓食，想起好久沒去的「Oyster C」，食欲頓起。到了餐廳，老闆娘輝嫂熱情招呼，問想吃甚麼，我便請她拿主意選了三款生蠔，叫一瓶Chardonnay白酒，邊吃邊喝邊想接下來再吃甚麽...
2022-11-26
第七場四班一二○○米。今季泥地賽尚未出現過利追的情況，不過即使偏向利前置，一些早證明過泥地性能好的馬，仍算有可追之道。今場「年少有威」上次在全泥宴入Q，不過當晚利前置的偏差較嚴重，只在當晚跟前有好表現...
2022-11-27