伊仁絮語——紅運大師形勢有利

第五場「紅運大師」對上一場勝仗已是上年四月，該場牠跑二班泥地千二米，末段能力拒泥地好手「新力寶」的挑戰而勝出賽事，可惜其後均未能交出表現，評分亦一減再減。今季此駒四度出戰，除了首仗受制於濕慢地之外，其餘各仗走勢尚佳，上仗在賀銘年胯下雖未能威脅頭馬，但仍跑獲季軍，表現已有起色。今仗對手強勁，但有「齊心同行」、「閃電烈馬」及「牛皇頭」等前置型馬，早段步速應不會慢，本身排內檔可守包廂，爭勝機會樂觀。



第六場「星際精英」質素不俗，可惜因走規欠順而影響成就。上仗跑嫌短的直路賽，早段居後，末段受力策下衝刺強勁，更造出全組最快的末段時間。今仗強配布文兼重返勝途，威力大為提升，必須重視。最強對手當然是上仗甚為欠運的「晴王」。

Ian