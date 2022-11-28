潘頓又有新紀錄 容天鵬做練馬師王 瑪瑙捧其士盃

■潘頓昨日五W兼做騎師王。

■容天鵬和梁家俊昨日都起孖，前者更成為練馬師王。

昨日沙田舉行泥草混合賽事，重頭戲肉是其士盃，結果由羅廄「瑪瑙」奪得，馬房另贏「年少有威」，而後駒騎者潘頓還勝出蔡廄「安力寶」和「魅力知遇」、偉廄「雄龍」和呂廄「包裝必勝」，五W做騎師王。至於容天鵬、梁家俊和布文都梅開二度，前者最終成為練馬師王。昨日羅富全憑「瑪瑙」和「年少有威」起孖，而前駒捧走其士盃，練者賽後說：「『瑪瑙』上場對戰『美麗宇宙』要讓六磅，今場則只讓『美麗宇宙』三磅，負磅上足以反先，但估不到可以彈甩取勝。原本我想找巴度騎『瑪瑙』，可惜他因傷缺陣，所以改由梁家俊策騎，結果他亦不負所託。此馬未來目標是四歲賽系列。」羅富全說：「今（昨）天泥地場地偏濕慢，我都有點擔心『年少有威』未必適應，幸而牠最終順利交出頭馬。此駒場地性能廣泛，谷草、泥地和田草均合發揮，希望今場勝後只加五分，下場可以再配潘頓續跑四班賽，但若然加多過五分升上三班，潘頓未必可以造磅，便要另找騎師了。」羅富全續說。至於為「年少有威」大熱掄元的潘頓，另外還勝出蔡廄的「安力寶」和「魅力知遇」，偉廄「雄龍」和呂廄「包裝必勝」，成為騎師王之餘，更成為單季最快五十W的騎師。潘頓表示：「很高興我又創造了一個紀錄。近期我獲得很多馬主和練馬師支持，搏殺手風亦甚順，我會繼續努力爭取更多具質素的戰馬，希望下一個五十場頭馬早點來臨，最終達到刷新一季內頭馬紀錄的目標。至於今日幾場頭馬中，『魅力知遇』起步順利，於是我決定讓牠在前領放，結果馬兒似乎很喜歡此種跑法，順利一放到底。」而「雄龍」練者蘇偉賢亦大讚潘頓發揮出色，他說：「賽前我對馬主表示，雖然『雄龍』近期狀態不錯，但排十四檔真的很難跑，由於我們都很尊重騎師，因此便交由潘頓臨場執生，結果他在早段成功令馬兒放鬆跑，末段才發力，拿揑得很好。」另一方面，容天鵬昨日憑「潮州大兄」和「火鑽」起孖，另外還取得兩亞一季一殿，最終成為練馬師王，他表示：「『潮州大兄』今場早段與其他馬鬥燒，走位不太理想，當時我其實非常擔心，因為形勢很不利，好彩馬兒狀態很弗，最終也能成功取勝。此駒稍為遲熟，而且馬身比較單薄，所以之前演出不連貫，但今季更為成熟，加上健康穩定，表現遂比前有進步。『火鑽』上季仍然很稚嫩，口勁甚重，陣上有時會外閃，但今季成熟後演出穩定，三戰三捷表現出色，今場牠排一檔有利，而且很享受在今（昨）天的場地展步，因此發揮出應有水準。」