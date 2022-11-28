馬場浮世繪——布文客串暫時日日贏馬

布文今次崔護重臨客串，暫時上陣三個賽日俱有佳作，首日登場獲一贏兩位，上周三谷戰則騎六駒而獲一冠三亞一季，到昨日賽事移師沙田，他又憑「英雄豪傑」食頭胡，之後再贏「銀亮之風」，連續三日都有馬贏。至於「英雄豪傑」練者文家良說：「『英雄豪傑』早前蹄甲輕微受傷，因而退出比賽，幸好情況不嚴重，現時已經康復，之後我問布文有沒有興趣為此馬主轡，他很爽快答應了。此駒已經適應香港水土，今場場地合發揮，但真估不到可以贏四個多馬位，希望加分升上三班仍然跑出好成績。」馬場浮世繪