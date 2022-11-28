馬場浮世繪——容天鵬妻女入場連場搏殺

容天鵬的太太和愛女昨日都有入場，容廄果然亦大搏殺，最終憑「火鑽」和「潮州大兄」梅開二度，其中前駒更成為此倉季內首匹三捷馬，盡顯大熟大勇。無巧不成話，「火鑽」季內先前兩場贏馬，同日容廄都成功起孖甚至中三元，看來此駒是馬房變倍器，日後再出不妨留意。

馬場浮世繪