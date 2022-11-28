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馬場浮世繪——永遠美麗退出令三揀一取消

2022-11-28 列印
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昨日賽事開始的早上，潘頓的兩匹熱門座騎「嘉應勇士」和「永遠美麗」皆宣布退出，其中「永遠美麗」是隔晚次熱門，在3揀1組合獨佔A2一瓣，如今退出令到第九場的3揀1組合不足，馬會根據條例惟有取消該場的3揀1，投注回水。
馬場浮世繪
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