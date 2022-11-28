馬場浮世繪——永遠美麗退出令三揀一取消

葡萄牙以往靠隊長C朗拿度獨力撐起，但此子已三十七歲，狀態和實力下滑，如今需要後輩協助，今屆卡塔爾世界盃H組首輪正是與祖奧菲歷斯和拉菲爾利亞奧攜手合作擊敗加納。今晚小組次輪葡軍在魯賽爾球場硬撼烏拉圭，C...

2022-11-28