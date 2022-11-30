仲達 - 鑽石福星方興未艾｜頭號目標

第八場三班一八○○米。此場除了隔晚大熱的「寶賢得得」是今季銳氣正盛，可挑剔的地方不多之外，其餘有此程近績支持的馬都有疑點。像「皇寶」、「安帥」、「多多勇駒」上仗是在極快步速賽事下後上包T，而最大疑點在於該場出彎前留在最後方的四匹馬（不計一早有意外大墮後的「皇帝金」），直路上都有追勢，就連已證明谷草性能一般，應是為減分而戰的「機械戰士」都追近，則此場後追接近的馬都不可信。況且，最後影相僅敗的「安帥」前仗跑第四的水準亦甚有問題。至於換見習生減磅的「燊榮之星」則已差不多見頂，屬位置機會較高。「天池怪俠」、「幸福老撾」上仗則是在賺了快步速之下群駒密攏而接近，都未證明太多。

如是者，上仗只是初上三班的「鑽石福星」反而更有憧憬空間。首先，今場前置、前領型馬只有「鑽石福星」和「皇寶」，前駒排二檔，早段埋欄後若有對手鬥搶，大可守包廂，沒馬搶的話則自行領放亦佳，跑法極具彈性，形勢上極有利。其次是此駒前仗雖然只贏四班賽，但上仗初跑三班，在步速甚快之下沿途留守四五位，但在一場由後追馬控制大局的賽事中，其直路上走勢不遜後追馬，最後也只負個多身位，表現令人眼前一亮，六歲馬可能偏向遲熟，今季才是大熟黃金期。方興未艾之馬，一日未斷纜都不妨長追，配嘉里亦火燒唔熱，值得贏位兼投。

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