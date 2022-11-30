伊仁絮語——獵狐者威製造驚喜

第四場「獵狐者威」至今十四戰全敗，但上仗如非轉彎時收慢，應可跑得更接近。今仗排位欠理想，希望早段能切入內欄留後，並在對面直路伺機而動，或能製造驚喜。主要對手是近仗明顯進步的「躡景追飛」。

第六場「飛凡」是谷草一千米專家，今場有多匹前置型快馬，應有形勢可賺。此外，「動感先鋒」在澳洲三出兩捷，上仗在港初出跑田草千二，直路上走勢尚可，經一場熱身後，收身及上力程度更足，雖然何澤堯轉策初出馬「妙玲瓏」，不過改配周俊樂更有分頭，冷腳佳選。

Ian