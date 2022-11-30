B女靚馬——駿馬風采檔靚繼續贏

第四場五班千八米，我就揀「馬主星輝」做重心。佢今季跑三場全部收獎金，七歲馬演出回勇，上仗早段留後移入二疊，然後順住來走，直路初即時移出中路望空，結果後上得亞軍，姿態算輕鬆。今場繼續跑谷草千八，不過由四班降落五班，而且抽到黃金一檔，形勢十分有利，復課亦再試大閘，備戰工夫做到足，只要發揮出水準，坐位望贏可辦到。配腳我揀「有力」同「無敵精英」。

第七場二班千二米，我就鍾意「駿馬風采」。佢上仗早段走勢暢順，出彎後順勢沿內疊取位，直路望空後越衝越勁，贏馬姿態非常出色。今場賽前曾上從化備戰，狀態持續向好，僥倖地又抽得一檔起步，有權重演上仗贏馬鏡頭，再下一城應無難度。配腳我揀「桃花盛」同「心之行」。

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