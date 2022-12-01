蔡明紹三W封王 沈集成險勝練馬師王 加州得力 捧聖安度碟

昨晚谷中舉行八場賽事，唯一盃賽是聖安度挑戰碟，結果由東廄「加州得力」勝出，騎者蔡明紹另贏方廄「特醒」和羅廄「駿馬風采」，最終成為騎師王。其餘布文則憑沈廄「躡景追飛」和方廄「寶賢得得」起孖。至於黎昭昇勝出「創福威」和「亞洲籐王」，與方嘉柏同告梅開二度，但練馬師王仍不敵取得一冠一亞兩季的沈集成。

昨晚蔡明紹憑「特醒」、「加州得力」和「駿馬風采」三W兼做騎師王，其中「加州得力」開齋兼捧聖安度挑戰碟，賽後馬主萬里團體成員梁欽聖說：「『加州得力』上場第一匹馬入閘，可是出閘一刻仍然未準備好，漏閘之下影響了發揮，最終能夠取回第五名，表現已經算不錯。今場此駒排十一檔，早段也不夠快，我曾經擔心牠未必追得切，幸而在終點前及時趕上，成功取勝。」

而「駿馬風采」今仗成功連捷，練者羅富全說：「『駿馬風采』上仗配蔡明紹贏馬後，我已部署跑今戰，但我估計由騎者贏開的『桃花盛』可能會同場，所以讓蔡明紹決定揀騎哪一駒，結果他選策『駿馬風采』，如今看來沒有選錯呢！由於二班或以上的谷草千二米賽程不多，『駿馬風采』或要轉戰沙田。」

此外，黎昭昇昨晚勝出「創福威」和「亞洲籐王」，在港開倉後首度起孖，練者表示：「『創福威』今仗排一檔，出閘後很容易便能取得包廂位，自然有助爭勝。此駒來投時健康有點問題，需要時間養回，今場終於以良好狀態上陣，希望贏馬開竅後能增強其信心。『亞洲籐王』最近兩仗排檔差，但依然交出好表現，今場能夠補中很合理，雖然潘頓未能策騎要易配嘉里，不過後者也是好騎師，最終亦不負所託。此駒雖然已經五歲，但之前出賽不多，可望繼續爭取佳績。」

另一方面，其餘布文昨晚憑「躡景追飛」和「寶賢得得」起孖，客串四個賽日以來已經攻下六W，而計埋前駒在內，騎者至今總共騎過七匹一三五磅馬，成績是一冠三亞一季，上名率之高堪稱重磅殺手！

至於何澤堯昨晚亦連場搏殺，結果憑「高明駿將」贏馬，雖然賽後被抗議頭馬資格，但最終保住勝果。練者呂健威說：「『高明駿將』今場在末段確實有少許外閃，但完全沒有碰撞到其他馬匹，能夠保住勝果亦合理。此駒落到四班有優勢，但由於本身很有性格，所以今場讓其重配眼罩，希望給予牠新鮮感，結果順利取勝，之後回升三班，如果排好檔兼對手不太強，仍然有競爭力。」

記者：文傑、亨利、陳嘉甜