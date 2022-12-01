任睇No.1
  • 17º
  • 75%
  • 2022年12月1日 星期四
熱門： 江澤民逝世江澤民伊能靜神舟十五號草間彌生

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——黎昭昇家人打氣有料到

2022-12-01 列印
Previous Next

黎昭昇挾盛名來港開倉，可惜開季至今成績強差人意，不過昨晚其父母、胞妹、妹夫和未婚妻齊齊入場，練者果然有搏殺手影，頭場先贏「創福威」，之後再憑「亞洲籐王」起孖。賽後黎昭昇透露，家人今次來港是為了觀賞國際賽，昨晚順道入場打氣，能夠齊齊享受勝利喜悅分外高興。
馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd