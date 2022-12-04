仲達 - 喜報強配心意好｜頭號目標

第八場四班一四○○米。「喜報」在筆者心目中實力並非太高，不過今仗很多主要對手都排劣檔，應屬其最佳機會。論近況，「喜報」上仗在143場次的第八名只算不過不失，不過當日甚少馬轉彎走三疊仍有表現，而牠在蝕了彎位後，直路一直保持唔斷，到最後幾十米受阻才稍輸遠，起碼反映近態不俗。而最重要是心意，姚廄「駿馬快車」最近落班要負重磅即找布文助鎮，最後只因終點前受阻才失去爭Q機會；而「喜報」今仗要負一三四磅，配布文正反映有出擊意圖，加上排好檔，在此消彼長之下，有力擊退強手。

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