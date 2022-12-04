B女靚馬——皮具之星磅輕再勝

第八場四班千四米，我就鍾意「雙節棍」。佢今場季內初出，賽前在從化操咗接近兩個月，狀態比上季更加靚，留意佢最近試閘放得好好，每一步都充滿力量，而且仲一放到尾，由此可見現況極勇，唔排除能夠一出即勝。上季尾正是久休復出贏千四，今場陳嘉熙只要拿捏得好，有權跨季再贏。配腳我揀「世澤歆星」同「威進駒」。
B女
臨近農曆新年，不少人都喜歡裝修家居送舊迎新，而明年兔年特別早，一月二十二日便是年初一，加上疫情回穩，致近日裝修需求大增，但有害群之馬趁機渾水摸魚掠水；有業主便「中伏」付款後工程不斷拖，師傅甚至失蹤剩下...
2022-12-03
中國電訊設備商華為首席財務官孟晚舟，去年與美國檢方達成暫緩起訴協議，至本月一日屆滿。路透社報道指，美方檢察官已去信法官，要求撤銷對孟晚舟有關銀行欺詐等指控。據路透社報道，布魯克林聯邦檢察官去信地區法官，表示沒有資料顯示孟晚舟違反協議，因此要求駁回對案件被告人孟晚舟的起訴。報道稱，孟晚舟律師及華為方面均未作回應，雖然上述發展是意料中事，但為美中關係這一令人擔憂的章節劃上句號。上一任美國總統特朗普主政期間，華府指控孟晚舟在華為的伊朗業務問題上誤導滙豐銀行，因此尋求將她引渡到美國受審。加拿大警方應美國司法部要求，於二○一八年十二月一日在溫哥華機場逮捕孟晚舟。外交部強調此為政治迫害...
2022-12-03
法國總統馬克龍到訪華盛頓並與美國總統拜登舉行會談。兩人周四在白宮舉行聯合記者會，提及貿易和俄烏戰事等議題。就八月生效的《降低通脹法案》有關綠色能源補貼或打擊歐洲企業，拜登承諾將調整內容回應盟國憂慮。拜...
2022-12-03
大埔黃魚灘是低密度住宅集中地之一，環境清幽，舒適怡人。今日參觀此地段上淺月灣1期洋房，實用面積3010方呎，採5房1套間隔，單是巨廳樓底高約18呎已甚有氣派，洋房座北向南，可享海景及內園泳池美景。恒基...
2022-12-03
美股杜指隔晚低收，港股3日累升逾1400點後，昨日表現偏軟。恒指高開49點後，最多升105點，其後走勢反覆向下，低見18530點，跌206點。「ATM」逆市向上，貢獻恒指約78點。恒指尾市跌幅收窄，最...
2022-12-03
卡塔爾世界盃十六強今晚展開，擂台躉阿根廷打頭陣，在艾哈邁德本阿里球場鬥澳洲。該隊教練史卡朗尼坦承沒有為迎戰澳洲做功課，今仗就要靠陣中於英超效力的球員提供資訊，壓制以英式踢法為主的袋鼠軍，上仗贏波蘭的兩...
2022-12-03
莊韻澄（原名莊端兒）經歷過感情創傷，直至兩年前搵到愛錫她的經理人呂成忠（Joe）奉子閃婚，並以39歲高齡誕下兒子呂崇滈（波子），為怕囝囝大個孤伶伶冇至親依傍，即使年過40歲都決心追B，無奈第二胎患上罕...
2022-12-03
以為到了日本旅行可以不戴口罩了，結果，人家還是規定要戴的。日本的規定是在室內要戴口罩，室外如果不戴口罩的話，人與人之間要保持二米的距離。這一點是很難做到的，尤其是在人流稠密的城市街道上，根本做不到。所...
2022-12-03
第八場四班一四○○米。「喜報」在筆者心目中實力並非太高，不過今仗很多主要對手都排劣檔，應屬其最佳機會。論近況，「喜報」上仗在143場次的第八名只算不過不失，不過當日甚少馬轉彎走三疊仍有表現，而牠在蝕了...
2022-12-04