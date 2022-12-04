B女靚馬——皮具之星磅輕再勝

第七場三班泥地一哩，我就揀咗「皮具之星」做重心。佢今季跑同程表現理想，而且仲贏到上三班，可謂愈戰愈勇。上仗出閘後移入內欄搵遮擋，沿途走勢暢順，直路望空後愈追愈大步，雖然只得第二，但人馬發揮非常出色。今場改配蘇兆輝繼續負輕磅，只要出彎後早少少發力，相信可以再開勝利之門。配腳我揀「幸運傳奇」同「盈嵐」。



第八場四班千四米，我就鍾意「雙節棍」。佢今場季內初出，賽前在從化操咗接近兩個月，狀態比上季更加靚，留意佢最近試閘放得好好，每一步都充滿力量，而且仲一放到尾，由此可見現況極勇，唔排除能夠一出即勝。上季尾正是久休復出贏千四，今場陳嘉熙只要拿捏得好，有權跨季再贏。配腳我揀「世澤歆星」同「威進駒」。

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