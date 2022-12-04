伊仁絮語——牛皇頭四班有利

第四場「牛皇頭」是上季來港的愛爾蘭自購馬，曾勝出千二米表列賽唐加士達錦標，不過來港後的整體演出略遜預期，只曾兩度在三班泥地千二米跑獲季軍。今季已三度出戰，前仗在黃皓楠胯下力拼下僅負於「勝意龍」，上仗則受制於濕慢地而大敗，不能作準。今仗首度降至四班作賽，可望賺取班利，值得留意。最強對手為「為您鍾情」，此駒上仗力拼下僅負於最近在三班奏捷的「火鑽」，表現出色，只要發揮出水準，勝望亦高。



第六場「日日型」上季兩度在三班一千米以超班姿態贏馬，今季首戰初上二班亦上名，可見路有專長。近兩仗面對強手，表現尚可。今仗重返三班，對手實力大幅下降，加上由受讓十磅的鍾易禮策騎，爭勝機會樂觀。

Ian