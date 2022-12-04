安西教練 - 喜旺駒仲有得上｜重點出擊

第十場二班千二米泥地賽。「喜旺駒」上仗跑田草千六米落第，賽後有人在網上討論區指牠敗在路程嫌長，筆者對此並不認同，因為該賽頭馬「美麗宇宙」全程領放控制步速，形勢已對後追馬不利，再者當日下半場略受天雨影響，令跑道模式偏向有利前置，而事後觀察在當日受制後追跑法的馬匹，不少再出都能改善名次。所以，上仗「喜旺駒」蝕三疊轉彎兼移出外疊衝刺，能由尾二、三位置從後趕上，並在最後五十米才力弱，表現其實甚不俗。



事實上，「喜旺駒」上季尾跑田草千六得季軍，頭二馬分別是「保羅承傳」和「笑哥兒」，俱為中距離惡馬，甚至第四名的「健康快駒」隨後亦有頭馬交出，賽事水準之高不言而喻，證明跑一哩絕不嫌長。



無疑，今仗「喜旺駒」是初跑泥地，未知腳法是否合適，但季前見牠試泥閘，後追一段氣勢磅礡，加上父母兩線皆有泥地根據，今次縮程所遇對手又差一截，實在值得一試。再者，牠前仗跑田草千四得亞軍，屈居其後的「北極光」再出已增添一贏一位，由此說明里程尚新的「喜旺駒」仍有上升空間，狀態亦方興未艾。

安西教練